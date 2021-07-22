Киевские таможенники совместно с сотрудниками СБУ в аэропорту "Борисполь" обнаружили и обезвредили международный канал контрабанды кокаина в Украину.

Появились подробности специальной операции, о которой "Страна" сообщала вчера.

В результате операции обнаружены 2 кг кокаина, которые граждане Бразилии пытались ввезти в собственном желудке и в картине. Оба иностранца - 21 и 29 лет в течение суток прибыли из Бразилии различными авиарейсами транзитом через Турцию. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможни Украины.

Имея предварительную оперативную информацию, таможенники применили в отношении 29-летнего мужчины личный досмотр с привлечением медицинского работника. Процедура проходила в медицинском учреждении с применением компьютерной томографии брюшной полости мужчины.

Наркокурьер оказался классическим "глотателем", который перевозит наркотики в герметичных капсулах, используя для этого собственный желудок.

Изъятие 90 капсул овальной формы, которые находились в его кишечнике, происходило медикаментозным путем и длилось почти три часа подряд. Вес брутто обнаруженного – 965 г. По результатам экспресс-анализа, обнаруженное является кокаином.

Второй наркокурьер, 21-летний бразилец, пытался ввезти 1 кг кокаина, скрыв его в самодельной картине. Во время таможенного контроля чемодана юноши, на него сработала служебная собака Киевской таможни – спаниель Бетти.

Самодельная картина 38х28х2 см с фотографией молодого человека с татуировками, была обнаружена группой портового контроля во время осмотра чемодана, среди личных вещей авиапассажира.

При демонтаже картины внутри нее был найден тайник с прямоугольным полиэтиленовым синим пакетом с белым порошкообразным веществом весом брутто 1 кг. По результатам экспресс-анализа, обнаруженное также кокаин.

Таким образом, иностранцы пытались контрабандным путем ввезти кокаин через аэропорт "Борисполь". Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Фото и видео: facebook.com/UkraineCustoms

Как сообщала "Страна", ранее в Киевской области выявили наркоторговцев, им сообщили о подозрении в контрабанде кокаина из Латинской Америки.

Напомним, что в Херсонской области нашли поле марихуаны с урожаем на 10 миллионов гривен. Злоумышленникам от 24 до 36 лет, двое из них жители Херсона, остальные из области. Мужчины выращивали коноплю среди заводненных участков на левом берегу Днепра.