Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура утверждают, что разоблачили заместителя председателя Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката после получения ими последней части взятки. Ее общая сумма составила 1 миллион 50 тысяч гривен.

Об этом 22 июля сообщили в соцсетях ведомств - в Фейсбуке САП и Телеграм-канале НАБУ.

Деньги якобы требовали от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на своей должности.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения. Проверяется информация о причастности к совершенному преступлению других лиц. Следственные действия продолжаются. Детали в НАБУ обещали раскрыть позже.

Между тем, как пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Харьковской области, вечером 22 июля сотрудники НАБУ провели обыски в рабочих кабинетах председателя областного совета Артура Товмасян и его заместителя Андрея Малыша.

Действия антикоррупционных органов прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Ну вот и первые последствия ухода Авакова для его людей. НАБУ сегодня вечером пришло с обыском к главе Харьковского облсовета Товмасяну. Это человек Авакова. Также идут обыски у его заместителя Андрея Малыша из ОПЗЖ. НАБУ официально сообщает, что задержан на вымогательстве взятки один из заместителей главы облсовета (не называя фамилии). Видимо, после отставки Авакова решено поменять руководство Харьковского облсовета", - пришел к выводу канал.

Напомним, Верховная Рада отправила Авакова в отставку неделю назад.

"Страна" анализировала, как его уход с поста главы МВД поменяет расклады в Харькове, в частности, отразится на выборах мэра.