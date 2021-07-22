В Австралии на пляже Бондай-Бич мужчина запустил беспилотник в полет над океаном и случайно заснял противостояние ныряльщика-дайвера с акулой, которое длилась полчаса. Он пытался отбиться от хищника гарпуном.

Об этом сообщает портал Drone DJ.

Сообщается, что 36-летний Мэтт Вудс (Matt Woods) запустил дрон с балкона своего отеля и собирался снять пловцов, серферов, морских животных и играющих на пляже людей. Неожиданно он увидел крупную акулу-мако и ныряльщика, который плыл в воде с гарпуном и пытался отбиться от нападения хищной рыбы.

"Я сразу заметил акулу, так как рядом была крупная наживка. Когда я направил дрон поближе, я смог увидеть, что она плавает вокруг дайвера", - сказал Вудс. Он подчеркнул, что дайвер при помощи гарпуна отражал нападения хищницы.

Вудс схватил телефон своей девушки и сообщил о происходящем спасателям. Они вывели с берега людей и отправились на гидроцикле искать дайвера. Спасатели нашли его через полчаса после звонка Вудса. Тот был рад, что смог помочь человеку в сложной ситуации.

"Я чувствовал, что мы сделали все, что могли. Мы сразу позвонили спасателям. Во время операции я постоянно следил за происходящим посредством дрона, поэтому мы могли направлять их", - сказал он. Вудс рассказал, что позже пытался найти попавшего на его видео спортсмена, но не смог.

Ранее пловец едва избежал встречи с молотоголовой акулой на пляже Флорида Панхандл в США. На записи, которая стала вирусной в соцсетях, видно, как акула-молот плывет прямо к купальщику, но в последний момент поворачивает в сторону.

Как сообщала "Страна", белорусские пограничники сбили литовский БПЛА с канистрой взрывчатки.

Напомним, что в компании Boya Gongdao Robot Technology разработали морской дрон в форме акулы для выполнения заданий военных.