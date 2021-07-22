Группа ученых под руководством сотрудников Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии обнаружила способность экстракта полыни эффективно бороться против COVID-19. Правда, исследования пока проводились in vitro, то есть в пробирке.

Его результаты описал журнал Scientific Reports.

Первыми объявили о создании лекарства от коронавируса из полыни на Мадагаскаре, но ВОЗ предупредила, что новое средство от ковида не прошло испытаний.

На это раз уже европейские ученые проверили воздействие на человеческие клетки вещества под названием артемизинин, его производных, артесуната и артеметера, а также экстракта Artemisia annua (полыни однолетней).

В качестве модельных вирусов исследователи использовали немецкий штамм коронавируса из Мюнхена и датский штамм из Копенгагена, а одна из клеточных линий представляла определенный тип клеток легких, наиболее уязвимых при коронавирусной инфекции - клетки рака легких A549-hACE2.

Результаты эксперимента показали, что все четыре соединения весьма успешно подавляют коронавирусную инфекцию в клеточных линиях, в том числе в легких. Ученые отметили, что наиболее эффективным оказался артесунат, на втором месте по эффективности - артеметер, на третьем - экстракт Artemisia annua, на четвертом - артемизинин.

Однако ученые отмечают, что соединения, содержащиеся в полыни, обладают очень небольшим терапевтическим окном, то есть могут помочь только непосредственно после попадания вируса в организм.

Тем не менее это первое исследование, которое однозначно доказывает возможность создания препарата для лечения COVID-19 на основе производных артемизинина.

В ближайшее время авторы планируют начать первую из двух фазу клинических испытаний производных артемизинина, чтобы точнее оценить пользу потенциальных терапевтических средств на их основе против COVID-19.

Артемизинин - биоактивное соединение, которое сейчас используют для лечения малярии и некоторых других вирусных инфекций. Полынь широко распространена по всему миру, а артемизинин обладает доказанной безопасностью для людей.

Ранее "Страна" сообщала об открытии российских фармацевтов: препарат, разработанный для лечения гриппа, сможет помогать пациентам с COVID-19.

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