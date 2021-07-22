Чистота в доме или квартире может профилактировать "синдром больного здания" (SBS, Sick Building Syndrome). Поэтому важно следить за чистотой в месте проживания не только с эстетической точки зрения.

В МОЗ рассказали о том, что означает этот синдром и как его минимизировать.

Термин "синдром больного здания" используется для описания ситуаций, когда длительное пребывание людей в определенном здании приводит к различным недугам, однако объективных причин, которые бы свидетельствовали о конкретной болезни нет.

Возникновение проявлений SBS преимущественно связано с плохой вентиляцией в зданиях (это могут быть школы, офисные помещения и т.д.); кондиционированием воздуха (рециркуляцией воздуха); высоким уровнем пыли в помещении; табачным дымом; наличием плесени, грибка; микроклиматическими факторами (температурой, влажностью воздуха в помещениях) и другими причинами.

Ухудшение состояния здоровья людей, которые длительное время находятся в таких помещениях, проявляется в виде: головной боли, насморка, быстрой утомляемости, длительной общей слабости, нарушения сна, склонности к поражению верхних дыхательных путей, раздражение слизистых оболочек, кожных покровов и даже боли в мышцах или лихорадке.

МОЗ рассказали о советах по профилактике синдрома:

Убедитесь, что вентиляция, система отопления и кондиционирования воздуха спроектирована в соответствии с установленными строительными нормами.

Совершайте своевременное техническое обслуживание кондиционеров, систем отопления и тому подобное.

Во время ремонта отдавайте предпочтение экологически чистым безопасным отделочным материалам и мебели из натурального дерева.

После ремонта помещения в течение месяца не позволяйте детям спать в нем.

Применяйте менее токсичные средства бытовой химии.

Чаще проветривайте помещение и еженедельно делайте уборку.

По возможности пользуйтесь пылесосом.

Обязательно делайте влажную уборку.

Украшайте комнату растениями.

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