Житель Закарпатья решил устроить пограничникам тест на профпригодность и проверить, как "солдатики бегают".

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины

"В 300 метрах от границы наряд остановил мужчину для проверки документов. Путешественник вежливо предоставил свой паспорт правоохранителям. Но уже через секунду вовсю бросился убегать", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Свой странный поступок бегун объяснил оригинально - хотел проверить физическое состояние пограничников. Правда, за эту "развлечение" закарпатцу придется ответить.

За неповиновение на него оформили документы админпроизводства. Меру ответственности определит суд.

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