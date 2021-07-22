В Верховном суде Украины разъяснили, при строительстве каких объектов необходимо получить согласование Государственной авиационной службы Украины.

Постановление об этом по делу № 260/888/19 в Верховном суде приняли 18 мая 2021 года, передает его пресс-служба.

Ранее из Госавиаслужбы просили суд обязать физических лиц выполнить ее решение о прекращении строительства на приаэродромной территории и снести объект самовольного строительства, а также признать противоправной бездеятельность Управления градостроительства и архитектуры городского совета относительно несогласования объекта соответствующего строительства и выдачи градостроительных условий и ограничений.

Истец убеждал, что строительство осуществляется без заключения эксплуатанта аэродрома и Госавиаслужбы, а это является нарушением норм действующего законодательства.

Верховный Суд согласился с решениями судов первой и апелляционной инстанций, которые отказали в удовлетворении исковых требований, с учетом следующего.

В соответствии со ст. 69 Воздушного кодекса Украины здания и природные объекты, расположенные на приаэродромной территории, не должны представлять угрозы для полетов воздушных судов.

Согласно Положению об использовании воздушного пространства Украины (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений), местоположение и высота объектов на приаэродромной территории и объектов, деятельность которых может повлиять на безопасность полетов и работу радиотехнических приборов гражданской авиации, соглашаются с руководителем эксплуатанта аэродрома, Госавиаслужбой или Минобороны (в соответствии с компетенцией).

Процедура рассмотрения и предоставления Госавиаслужбой такого согласования определена в Порядке согласования местоположения и высоты объектов на приаэродромной территории и объектов, деятельность которых может повлиять на безопасность полетов и работу радиотехнических приборов гражданской авиации.

Согласно п. 57 Положения № 954 согласованию с Госавиаслужбой или Минобороны подлежат местоположение и высота, в частности:

объектов, пересекающих поверхности ограничения препятствий аэродромов, вертодромов, постоянных взлетно-посадочных площадок;

объектов высотой 45 и более метров относительно контрольной точки аэродрома в радиусе до 50 км;

объектов независимо от их размещения высотой 100 и более метров над земной поверхностью.

Кроме этого, из содержания п. 59 указанного Положения следует, что эксплуатант аэродрома должен уведомить орган местного самоуправления о границах приаэродромной зоны, предоставив соответствующие материалы для учета при планировании, строительства и развития населенных пунктов.

Верховный Суд пришел к выводу, что предоставление градостроительных условий и ограничений застройки объектов, расположенных на приаэродромной территории, и объектов, деятельность которых может повлиять на безопасность полетов и работу радиотехнических приборов гражданской авиации, осуществляется органами местного самоуправления по согласованию с эксплуатантом аэродрома и уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации. При этом именно эксплуатант аэродрома должен сообщать соответствующие органы местного самоуправления о границах указанных зон для учета при планировании, строительства и развития населенных пунктов.

Итак, в связи с тем, что предельно допустимая высотность торгово-жилого комплекса, на которое Управлением градостроительства и архитектуры горсовета было выдано градостроительные условия и ограничения, является 21 м от планировочной отметки земли, то есть меньше установленых 45 м относительно контрольной точки аэродрома, суды пришли к выводу о том, что местоположение и высотность такого объекта не требует согласования.

Кроме этого, на момент предоставления заказчикам строительства градостроительных условий и ограничений эксплуатант аэродрома не предоставил графические материалы схемы планировочных ограничений и схемы границ приаэродромной территории, которые визуализировали необходимые ограничения. Итак, городской совет и заказчики строительства при предоставлении и, соответственно, получении разрешительных документов на строительство не были осведомлены, что соответствующая территория относится к приаэродромной.

Как сообщала "Страна", в Житомирской области нашли целый аэродром ветхой авиатехники, на которой нелегально возили сигареты в Европу.

Напомним, что в Кабмине ввели усиленный госконтроль за ввозом и использованием беспилотников.