Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 22 июля вынес решение по делу "Гуменюк и другие против Украины". Дело началось с жалобы судей Верховного суда Украины, в том числе и.о. его главы Василия Гуменюка, на лишение их прав и гарантий после создания нового Верховного суда. ЕСПЧ принял сторону судей и назначил им по пять тысяч евро компенсации.

Решение суда опубликовано на его сайте.

Суть иска

Как пишет "Судебно-юридическая газета", в рамках судебной реформы 2016-2017 годов Верховный суд Украины был ликвидирован, а вместо него создали новый Верховный суд.

Процедура ликвидации органа еще не была завершена, когда в декабре 2017 года Верховный суд начал работу в новом составе, а судьи старого суда прекратили выполнять полномочия. Должности 120 судей нового состава ВС были заполнены по итогам конкурса, проведенного Высшей квалификационной комиссией судей.

21 июня 2018 года в Государственный реестр юридических лиц была внесена информация о том, что ВС Украины находится в процессе ликвидации. Судьи обжаловали эту меру, но получили отказ в удовлетворении иска. В марте 2020 года апелляционный административный суд и ВС подтвердили это решение.

18 февраля 2020 года Конституционный суд рассмотрел дело и установил, что согласно Конституции существует только один высший судебный орган Украины – Верховый суд Украины, который был переименован в Верховный суд.

КСУ также установил, что в свете принципа несменяемости судей (в 1994-2008 годах заявители были избраны на должности судей ВС Украины пожизненно) судьи старого суда должны продолжать выполнять свои функции в качестве судей нового.

Заявители подали две жалобы: во-первых, на отсутствие доступа к суду, чтобы оспорить "незаконное воспрепятствование осуществлению своих судебных функций в результате внесения поправок в законодательство в 2016 году". Во-вторых, на действия Высшего совета правосудия при решении вопроса их перевода на другие судебные должности в 2018 году.

Между тем правительство Украины утверждало, что законодательные поправки о ликвидации суда были приняты для проведения общей судебной реформы, и что все судьи нового Верховного суда должны были пройти через фильтр жесткого конкурса.

Оценка ЕСПЧ

Изучив вопрос о том, были ли права заявителей затронуты судебной реформой, суд пришел к выводу: судебные функции заявителей были фактически прекращены законом "О судоустройстве и статусе судей", а не в ходе ликвидации Верховного суда.

ЕСПЧ также пришел к выводу о том, что ограничение права представителя судебной власти на обжалование его досрочного увольнения или меры, равносильной увольнению, может быть несовместимым с независимостью судебной власти, если применяется без причины.

Суд изучил отказ ВСП рассмотреть рекомендации ВККС о переводе судей старого ВС Украины в суды низшей инстанции. Заявители утверждали, что Высший совет правосудия не мог быть беспристрастным ввиду участия его членов в проводившемся в то время конкурсе в новый Верховный суд.

В этом деле ВСП действовал не в порядке дисциплинарного производства, а в рамках административных полномочий по принятию решения о переводе судей в контексте реорганизации судебной системы.

Суд пришел к выводу, что, принудив судей Верховного суда Украины участвовать в конкурсе на должности судей ВС, законодатель "серьезно подорвал правовую определенность и предсказуемость конституционных принципов независимости судебных органов".

ЕСПЧ согласился с мнением КС Украины о том, что переименование судебного органа не могло происходить без перевода судей ВС Украины на должности судей ВС.

В решении сказано, что необходимость участия в конкурсе, включая выбор экспертов и отсутствие институциональных и процессуальных гарантий, не согласуется с принципом несменяемости судей как ключевого элемента поддержания независимости судебной системы и общественного доверия к ней.

Суд решил, что имело место нарушение п.1 ст.6 Конвенции о защите прав человека в части доступа к правосудию, а также ст.8 в части незаконного вмешательства в исполнение судьями ВС Украины своих обязанностей. В качестве компенсации морального вреда Украина должна выплатить восьми судьям ВС Украины по пять тысяч евро.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия подала первую жалобу в ЕСПЧ против Украины.

Мы подробно разбирались, в чем суть этой жалобы.