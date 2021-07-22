Здоровье мозга - важная составляющая общего состояния здоровья человека. Поскольку мозг контролирует множество повседневных функций, это, очевидно, один из самых ценных органов в человеческом теле.

Во Всемирный день мозга ЦОЗ поделился советами, которые помогут сохранить мозг здоровым.

Быть физически активными. Регулярные упражнения замедляют возрастное ухудшение состояния мозга и поддерживают когнитивные способности, которые с возрастом обычно снижаются. Физические упражнения также помогают снизить кровяное давление, снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к инсульту, и помогают поддерживать нормальный приток крови к мозгу. Не менее важны умственные упражнения. Например, чтение, решение головоломок, изучение иностранных языков или игра на музыкальных инструментах. В таких играх, как шахматы и судоку, используется стратегическое мышление, которое также относится к умственных упражнений. Достаточно спать. Сон играет важную роль для здоровья и работы мозга, иммунной системы и многих других систем организма. Здоровый сон помогает быть внимательным, сосредоточенным и способным принимать взвешенные решения. Избегать травм. Травмы головы, которые произошли в результате несчастного случая или занятий экстремальными видами спорта, создают вредные условия для клеток мозга. Для эффективной работы наш мозг нуждается не только в правильном отдыхе, но и в полноценном питания. Сбалансированное питание, включающее разнообразные фрукты, овощи, белки и цельнозерновые продукты, питает тело и мозг. Проходите профилактические осмотры. Это позволяет заблаговременно распознать проблемы, обеспечить надлежащее лечение и предотвратить дальнейшие проблемы со здоровьем.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали чем грозит дефицит сна и сколько рекомендовано спать, чтобы чувствовать себя здоровым.

Также в МОЗ Украины рассказали, как поддерживать свое здоровье и снизить риск преждевременной смерти посредством физических упражнений.