Президент Франции Эммануэль Макрон сменил телефонный аппарат и телефонный номер после публикации расследования о возможной слежке за ним и лидерами других стран с помощью израильской программы Pegasus.

Об этом сообщает сайт радиостанции France Info.

По информации радиостанции, французский лидер заменил номер телефона спустя два дня после появления в СМИ публикации. Как говорят специалисты, сама по себе смена номера не является экстраординарным событием, поскольку в целях защиты главе государства рекомендуют регулярно менять телефонные номера.

Между тем 22 июля утром в Елисейском дворце прошло заседание Совета обороны, созванное Макроном в связи с расследованием дела об электронном шпионаже.

18 июля базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories ("Запретные истории") и 17 СМИ разных стран опубликовали расследование, в котором утверждается, что Саудовская Аравия и другие государства могли вести слежку как минимум за 50 тысячами человек по всему миру с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus, разработанной корпорацией NSO Group. Объектами слежки были высокопоставленные лица и журналисты.

20 июля Франция инициировала расследование в связи публикацией о прослушивании. А на следующий день ОБСЕ призвала страны не использовать шпионское программное обеспечение против журналистов.