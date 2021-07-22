В Житомирской области сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины во время обысков складских и офисных помещений одного из субъектов предпринимательской деятельности, которое занимается оптовой торговлей табачных изделий, изъяли крупную партию контрафактных сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в соцсети Facebook.

"По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты более 276 наименований табачных изделий известных марок в количестве почти 4,4 млн пачек на общую ориентировочную сумму более 246 млн гривен, которые не имеют документального подтверждения их происхождения и качества", - говорится в сообщении.

Изъятая контрафактная продукция. Фото: ГФСУ

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятый товар. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщил глава ГФС Вадим Мельник, с начала года фискалы изъяли около 18 млн пачек табачных изделий.

Ранее мы писали о том, что три сотрудника госпредприятия НАН Украины попались на изготовлении фальсифицированного алкоголя.

Кроме этого, в прошлом месяце контрабандисты на границе с Россией пытались подкупить военнослужащего Госпогранслужбы, чтобы перевезти крупную партию сигарет на сумму более 2 млн гривен.