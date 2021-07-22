У западных рубежей Беларуси 22 июля был засечен дальний тяжелый разведывательный беспилотный летательный аппарат командования НАТО RQ-4D Phoenix. Вероятно, его появление связано с проведением российско-белорусских учений "Запад-2021", для которых в республику недавно прибыли войска РФ.

О появлении беспилотника сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на мониторинг западных авиаресурсов.

По их данным, разведывательный беспилотник RQ-4D Phoenix сил наблюдения за наземной обстановкой НАТО в течение более полутора часов курсировал вдоль границы Брестской области, куда как раз и прибыл первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой из РФ.

RQ-4D Phoenix вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Маршрут его полета к западным границам Беларуси проходил над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей.

Натовские силы наблюдения за наземной обстановкой, которые размещены на главной оперативной базе Сигонелла, располагают пятью беспилотниками RQ-4D Phoenix, поставленными в 2019-2020 годах американской корпорацией Northrop Grumman. НАТО управляет ими и обслуживает их от имени всех союзников альянса.

Разработка БПЛА RQ-4D была на 95% основана на стратегическом беспилотнике ВВС США Block 40 Global Hawk. Вариант североатлантического союза был адаптирован к требованиям НАТО, чтобы обеспечить альянс современными возможностями разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Схожие дроны ВВС США RQ-4A Global Hawk, которые также базируются на базе Сигонелла, используют для проведения многочасовых разведывательных полетов, в том числе вблизи западных и южных границ России.

Беспилотник RQ-4A Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров. Стоимость беспилотника оценивается до $140 млн. Час полета обходится в $31 тысячу.

Американские и натовские дроны и самолеты-разведчики часто появляются у границ России, Беларуси и над Украиной. Так, в апреле беспилотник ВВС США кружил вдоль линии фронта на Донбассе.

А в мае у российских границ на Черном море был замечен самолет радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W.