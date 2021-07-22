Фастфуд - это пища с высокой степенью технологической обработки, содержит много быстрых углеводов, жиров и избыточное количество соли. Однако, помимо состава необходимо также знать, к каким рискам заболеваний может привести "быстрая еда".

Об этом сообщил Минздрав у себя в Facebook.

Основная часть фастфуда - углеводы, которые быстро усваиваются, в короткое время повышая уровень сахара в крови. Частые прыжки сахара могут вызвать инсулинорезистентность, диабет второго типа и увеличение веса. Чем больше сахара, тем выше риски заболевания.

Также следует знать о трансжирах, которыми обогащаются эти продукты во время приготовления. Трансжиры повышают в организме уровень "плохого" холестерина и, наоборот, снижают уровень "хорошего" холестерина. А это прямой путь к развитию атеросклероза, ишемической болезни сердца, инсульта и инфаркта.

Кроме того, в заведениях быстрого питания достаточно часто для приготовления пищи многократно используют масло, из-за чего уровень канцерогенных веществ в таких блюдах в 100 раз выше рекомендованного ВОЗ.

В технологически обработанной пищи, в том числе в фастфуде, содержится большое количество соли. Чрезмерное потребление соли является фактором риска развития гипертонии, от которой ежегодно в мире умирает более 4 млн человек.

Рекомендуемая доза соли - не более 5 г в день (менее 1 чайной ложки). Только в одной порции блюда фастфуда может быть половина дневной нормы соли.

К слову, весной текущего года Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения содержания трансжирных кислот в пищевых продуктах". В документе предлагается ввести процедуру регулирования содержания трансжирных кислот в пищевых продуктах. В том числе ввести обязательство для операторов продуктового рынка, согласно которому они должны будут сообщать количество трансжирных кислот.

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