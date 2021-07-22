В Великобритании у пожилого мужчины начиналась побочная реакция после введения первой и второй доз вакцины против коронавируса от Pfizer-BioNTech. У него наблюдали паралич Белла - паралич лицевого нерва неизвестной причины.

Об этом сообщает журнал BMJ Case Reports.

Единичные эпизоды одностороннего паралича лицевого нерва были зарегистрированы в ходе клинических испытаний трех вакцин против COVID-19: Pfizer-BioNTech, Moderna и stra Zeneca. Например, на третьей фазе испытания вакцины Pfizer произошло четыре случая паралича Белла, а на испытаниях Moderna и AstraZeneca - по три случая.

В Британии же паралич поразил у мужчины обе стороны лица. 61-летний мужчина европеоидной расы, у которого в анамнезе не было проблем с лицевым нервом, случился паралич Белла правой стороны лица через пять часов после получения первой дозы вакцины Pfizer-BioNTech. А через два дня после введения второй дозы у него в более тяжелой форме парализовало левую сторону лица.

По мнению врачей, возникновение эпизодов сразу после введения каждой дозы вакцины убедительно свидетельствует о том, что паралич Белла связан с препаратом Pfizer-BioNTech, хотя пока причины такой реакции не установлены.

У мужчины высокий индекс массы тела, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет 2-го типа. Обе дозы вакцины ему вводили в левую руку.

После первого эпизода пострадавший обратился в отделение неотложной помощи, так как не мог как следует закрыть левый глаз и двигать левой стороной лба. Ему сразу поставили диагноз паралич Белла. Обычный анализ крови и компьютерная томография головы не выявили никаких проблем. Мужчину выписали на курс стероидов, и паралич лицевого нерва полностью исчез.

Вторую дозу вакцины Pfizer-BioNTech он получил через шесть недель после первой, а через два дня у него развился более тяжелый левосторонний паралич лицевого нерва. Симптомы включали подтекание слюны, затруднение глотания и неспособность полностью закрыть левый глаз. Мужчина обратился в реанимацию, где ему снова прописали курс стероидов.

Вскоре его состояние почти полностью нормализовалось.

Считается, что паралич Белла связан с воспалением лицевого нерва и отеком из-за скопления жидкости, вызванного вирусом. В 2004 году было доказано, что инактивированная интраназальная вакцина против гриппа значительно увеличивает риск паралича Белла, и ее применение было прекращено. Увеличение случаев паралича Белла также наблюдалось после введения других противогриппозных и менингококковых вакцин, хотя причинно-следственная связь не была установлена.

Хотя в большинстве случаев паралич Белла со временем проходит самопроизвольно, симптомы могут вызывать значительную временную нетрудоспособность, влияющую на выражение лица и способность есть и пить. Факторы риска включают диабет, ожирение, гипертонию, беременность и заболевания верхних дыхательных путей.

СМИ часто сообщают о тяжелой побочке после прививки Pfizer. Например, в Украине через несколько часов после введения дозы умер еще совсем не старый мужчина 47 лет.

А в Австрии после иммунизации этим препаратом весной умер 41 человек.