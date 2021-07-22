Громкая музыка в наушниках заряжает эмоциями, но может навредить слуху. Это же касается концертов, спортивных событий или работы на производстве.

Об этом рассказали в МОЗ.

Потеря слуха происходит, когда любая часть уха или нервы, передающие информацию о звуках в мозг, повреждены. Иногда слух теряется временно. Громкий шум может повредить клетки и оболочки ушной раковины. К потере слуха приводит длительное воздействие громкого звука или одноразовый. То есть если вы долгое время слушаете громко музыку, риск снижения слуха будет расти.

В ушной раковине находятся волосковые клетки, которые помогают мозгу распознавать звуки. При рождении у каждого человека есть примерно 16 000 этих клеток, из которых 30% -50% могут быть повреждены или разрушены, прежде чем снижение слуха можно будет измерить с помощью теста на слух. Волосковые клетки невозможно восстановить.

После концерта или футбольного матча вы могли заметить, что слышите чуть хуже или в ушах стоит звон. Это происходит потому, что волосковые клетки сгибаются будто травинки, но потом выравниваются. Поэтому обычно слух восстанавливается. Но громкие звуки могут повредить слишком много клеток, некоторые из которых погибнут. Частое прослушивание музыки или другие громкие звуки могут уничтожить много волосковых клеток, и приводит к снижению слуха.

Шум также может повредить слуховой нерв, который несет информацию о звуках к мозгу. Можно не заметить сразу изменения, однако это может, например, проявиться в том, что будет сложно понять собеседника в шумных местах.

Также громкие звуки влияют на то, как хорошо можно слышать в будущем и как быстро могут возникнуть проблемы со слухом, даже после того, как снижается громкость музыки.

Ранее мы писали о пяти способах, которые помогут защитить слух. В МОЗ напомнили, что слух стоит проверять регулярно - каждый год или когда вы заметили резкое снижение слуха.

Помимо этого, в Центре общественного здоровья рассказали, как определить простуду летом и как снизить риск заболевания.