Израиль первым в мире испытает уже разработанную оральную вакцину от коронавируса в виде капсул. Практические исследования пройдут в медицинском центре имени Сураски в Тель-Авиве, создатели вакцины ждут разрешения Минздрава Израиля.

Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

В ходе испытаний вакцину компании Oravax Medical получат 24 добровольца. По словам производителя, их препарат более устойчив к воздействию коронавируса, так как нацелен на три структурных вирусных белка, тогда как вакцины Moderna и Pfizer нацелены на единственный белок-шип.

"Даже если вирус проходит через одну линию, существует вторая линия, а если через вторую линию, существует третья. Преимущества пероральной вакцины выходят за рамки безопасности и эффективности, поскольку пероральные препараты, как правило, имеют меньше побочных эффектов. Вакцину можно транспортировать при температуре холодильника и даже хранить при комнатной температуре, что с точки зрения логистики упрощает доставку ее в любую точку мира", - заявил генеральный директор компании Oramed Pharmaceuticals Надав Кидрон.

При этом издание отмечает, что для приема этой вакцины не понадобится помощь специалистов - каждый человек может свободно выпить капсулы дома. Клинические испытания вакцины займут примерно шесть недель.

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