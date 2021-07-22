Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, заявивший, что Россия готова продлить и даже увеличить транзит газа через территорию Украины, рассказал об экологическом аспекте эксплуатации трубопровода "Северный поток - 2".

По его словам, показатели выбросов от его работы в разы ниже, чем при транспортировке голубого топлива через Украину.

Его словам передает издание "Финмаркет".

"Его (газопровода - Ред.) цель - обеспечить надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок Евросоюза. А также снижение стоимости газа для конечных потребителей за счет более короткого транспортного маршрута - почти на две тысячи километров меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины. И соблюдение всех необходимых современных экологических требований", - сказал Миллер.

По его данным, выбросы СО2 через "Северный поток - 2" будут в 5,6 раза меньше, чем по транзитному маршруту через Украину - по причине меньшего числа компрессорных станций.

Между тем немецкие экологи считают, что прокладка газопровода проходит у птичьего заповедника и оказывает негативное воздействие на некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха. Активистам даже удавалось на время блокировать прокладку магистрали из-за этого.

Ранее "Страна" публиковала полный текст договоренности США и Германии по "Северному потоку - 2".