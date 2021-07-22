Исследователи выявили существенную связь между коралловой болезнью белой полосы в Карибском море и судоходством: эта вирулентная и быстро меняющаяся коралловая болезнь, которая прокатилась по Карибскому бассейну, вызвана отходами или балластной водой из кораблей.

Об этом сообщает The Guardian.

Так, смертельная инфекция, известная как болезнь потери каменистой коралловой ткани (SCTLD) или же болезнь белой полосы, была впервые выявлена во Флориде в 2014 году, и с тех пор распространилась по региону, вызывая большое беспокойство ученых.

Эта болезнь распространяется быстрее, чем большинство коралловых болезней, и имеет чрезвычайно высокий уровень смертности среди видов, наиболее восприимчивых к нему, что делает её потенциально наиболее смертоносным заболеванием, которое когда-либо поражало кораллы.

К болезни белой полосы восприимчивы свыше 30 видов кораллов. Инфекция была выявлена на Ямайке в 2018 году, затем - в Мексиканском Карибском бассейне, Сен-Мартене и Багамах, в 18 других странах.

В Мексике свыше 40% рифов в одном исследовании имели по меньшей мере 10% кораллов, зараженных SCTLD, а почти четверть - свыше 30%.

Ученые до сих пор не смогли определить, вызвана ли болезнь вирусом, бактерией, химическим веществом либо иным возбудителем инфекции, но эксперты поддерживают теорию о том, что балластная вода из кораблей может быть виновником болезни.

Так, уже установлено, что SCTLD более распространено в рифах, которые ближе к основным коммерческим портам Багамских островов, в Нассау и на Больших Багамах. Это указывает на вероятную связь между болезнью и кораблями.

В 2017 году распространение смертельных патогенных микроорганизмов судами, когда они сбрасывают балластную воду, побудило Международную морскую организацию выполнить Конвенцию об управлении балластными водами, которая требует, чтобы корабли сбрасывали свои балластные воды - используемые для поддержания устойчивости корабля - в 200 морских милях от берега в воды до глубины по меньшей мере 200 метров перед входом в порт, чтобы убедиться, что они не заносят вредные посторонние патогены.

Ранее мы писали о том, у британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии нашли корабль с 20 телами на борту.

Помимо этого , "Страна" писала о том, что в США на дне океана нашли пропавшую во время военных учений амфибию с телами военных.