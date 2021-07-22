В Крыму ухудшается ситуация с заражением коронавирусом. Пока полуостров не закрывают для туристов, однако если заболеваемость станет катастрофической, то курортный сезон придется свернуть.

Как передает "Интерфакс", об этом сказал глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

Он сообщил, что уже получает требования закрыть Крым от туристов.

"Пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее", - сказал Аксенов.

По его словам, по этому вопросу общество разделилось, "нет общей позиции, нет общей точки зрения".

"Сегодня примерно мнения 50 на 50. Половина за ужесточение мер и ограничения, примерно половина - 42-43% - за то, чтобы продолжать работу, чтобы не потерять доход. Ситуация на грани, нам надо балансировать, искать компромиссы. Баланс найти очень сложно", - констатировал Аксенов.

Он обратился к крымчанам, туристам и к представителям бизнеса с призывом соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, чтобы не допустить роста заболеваемости.

Три недели назад на полуострове регистрировали от 250 до 280 случаев заражения коронавирусом в сутки, за последнюю неделю - от 375 до 409. За 21 июля на территории Крыма зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции.

На днях "Страна" сообщала, что в Крыму планируют не пускать на полуостров туристов без прививки от COVID-19, но не в этом сезоне.

Мы также писали, что в регионе хотят вакцинировать всех работников сферы туризма.