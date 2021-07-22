Министерство иностранных дел Германии назвало минские соглашения незаменимой основой для долгосрочного урегулирования конфликта на Донбассе. Ведомство также призвало Украину имплементировать в свое законодательство "формулу Штайнмайера".

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства, посвященном годовщине соглашения в Трехсторонней контактной группе касательно введение режима прекращения огня в регионе.

"Ровно год назад дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня были согласованы в Трехсторонней контактной группе, в которой Россия и Украина ведут переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины при посредничестве ОБСЕ. В результате произошло заметное снижение боевых действий на востоке Украины - и, таким образом, стало меньше жертв среди гражданского населения и военнослужащих. Прекращение огня было и остается обнадеживающим признаком того, что мир возможен, если у лиц, принимающих решения, будет к этому политическая воля. Однако в последнее время мы стали свидетелями новых боевых действий и увеличения потерь, в том числе среди гражданского населения", - заявили в МИД ФРГ.

Также ведомство призвало Россию и Украину полностью выполнить договоренности, заключенные на саммите нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года, "чтобы добиться заметных улучшений для жителей востока Украины".

"Прежде всего, мы призываем Россию быть более конструктивной, чем раньше, в разрешении конфликта. К ней также относятся столь необходимое открытие переходов через линию соприкосновения, которая блокировалась сепаратистами в течение нескольких месяцев, прогресс разминирования и вывод тяжелого вооружения. Украина также должна выполнить свои обязательства, такие как перенос так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - добавили в министерстве.

Также в МИД Германии заявили, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна быть в состоянии более эффективно контролировать режим прекращения огня на Донбассе. Для этого ей, по мнению дипломатов, необходим беспрепятственный и безопасный доступ ко всей зоне конфликта.

"Вместе с Францией Германия будет продолжать активно работать над долгосрочным урегулированием конфликта на востоке Украины, незаменимой основой для которого остаются минские соглашения", - резюмировали в министерстве иностранных дел Германии.

Напомним, недавно в Евросоюзе потребовали, чтобы Россия полностью взяла на себя ответственность за выполнение минских договоренностей по Донбассу.

Также мы писали, что глава МИД РФ Лавров предупредил Францию и Германию о неприемлемости пересмотра минских соглашений.

Ранее "Страна" приводила полный текст минских соглашений. Также мы рассказывали, что подразумевает под собой "формула Штайнмайера", согласно которой, выборы на неподконтрольной на данный момент Киеву территории Донбасса должны пройти до передачи Украине контроля над границей.