В четверг, 22 июля, цены на нефть растут в ходе торгов , продолжая восстанавливаться после обвала в начале этой недели.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Инвесторы проигнорировали данные об увеличении запасов сырья в США и по-прежнему делают ставку на быстрое восстановление экономики, несмотря на рост числа случаев заражения новым штаммом Covid-19 "дельта", пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 МСК в четверг составляет $72,55 за баррель, что на $0,32 (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,64 за баррель, что на $0,34 (0,48%) выше итогового значения предыдущей сессии.

"Это очень странная неделя для рынка нефти, который подвергся распродаже в понедельник на фоне хороших новостей о сделке ОПЕК+ и рос в среду, несмотря на плохие новости о неожиданном росте запасов сырья в США за неделю", - говорит директор по рыночной стратегии SIA Wealth Management Колин Цешински, которого цитирует MarketWatch.

Давление на рынок в начале недели оказала сделка ОПЕК+, а также очередная волна беспокойства из-за растущей заболеваемости Covid-19 в мире. Эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть. Так, Индонезия, крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, уже объявила о ряде карантинных ограничений, поскольку смертность от коронавирусной инфекции в стране достигла рекордных уровней.

В США также отмечается рост заболеваемости. Так, в Техасе число подтвержденных случаев Covid-19 в среду достигло максимума за 3 месяца.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал первый за девять недель рост запасов нефти в Штатах при снижении резервов бензина и дистиллятов.

Резервы в США за неделю, завершившуюся 16 июля, выросли на 2,1 млн баррелей - до 439,7 млн баррелей. Текущий объем запасов примерно на 7% ниже среднего уровня для этого времени года за пять лет, заявило Минэнерго. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на прошлой неделе на 6,7 млн баррелей.

Запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Nymex, сократились на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, до минимальных с января 2020 года 36,7 млн баррелей.

Резервы бензина в США уменьшились на 100 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их снижения соответственно на 1,1 млн баррелей и 600 тыс. баррелей.

Напомним, вчера стоимость нефти также уверенно росла в ходе торгов на фоне улучшения аппетита к риску, не смотря на данные о неожиданном росте запасов топлива в США на прошлой неделе.

В предыдущий день мировые цены на нефть эталонных марок перешли к росту после обвала накануне. Накануне и Brent и WTI подешевели.