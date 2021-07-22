У большинства переболевших Covid-19 антитела сохраняются больше года.

К такому выводу пришли ученые из Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии.

Исследование показало, что у 97% участников антитела IgG присутствовали более чем через год после болезни. В то же время уровень антител "через год был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения", указали авторы исследования.

Ученые также уделили внимание способности антител нейтрализовать новые мутации коронавируса. Выяснилось, что степень защиты от "альфа"-штамма была немного ниже, а от "беты" и "дельты" – "значительно ниже", чем от изначального штамма.

По итогам исследования эксперты пришли к выводу, что защита от ковида сохраняется больше чем на год, если изначально уровень антител был достаточно высоким.

Ранее мы писали о том, что в Гонконге ученые выяснили, что после прививки американской вакциной от коронавируса Pfizer вырабатывается в 10 раз больше антител, чем после укола китайским препаратом CoronaVac.

Помимо этого, сегодня в Александровской больнице в Киеве выявили шесть случаев инфицирования пациентов индийским штаммом коронавируса "Дельта".