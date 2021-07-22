В пятницу, 23 июля, в большинстве регионов страны прекратят идти дожди, однако температура воздуха останется комфортной. Осадки прогнозируются ночью в Донецкой и Луганской областях, днем в Ужгородской и Черновицкой областях.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В западных регионах Украины ночью ожидается температура +11...+14 градусов. Днем воздух прогреется до +23...+25 градусов.

На севере Украины столбики термометров покажут ночью от +11 до +14 градусов. Днем температура воздуха составит +25...+27, дождя синоптики не прогнозируют.

На востоке ночью похолодает до +12...+17, днем столбики термометра поднимутся до +25...+28 градусов.

В южных областях Украины ночью температура воздуха составит +14...+17, а днем +25...+28.

В Киеве ночью температура воздуха составит +13...+15 градусов. Уже днем воздух в столице прогреется до +25...+27. Осадков не прогнозируется.

Напомним, сегодня осадки прошли в большинстве регионов Украины. Сухо было лишь в Черниговской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни в Украине ожидается теплая и солнечная погода без аномальной жары и мощных ливней, которые накрыли страну прошлой ночью. Воздух прогреется до +28 градусов.