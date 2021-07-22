Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, будет ли Россия продлевать транзит газа через территорию Украины.

Об этом он заявил в четверг, 22 июля, передает "Риафан".

По его словам, определяющими факторами при поставках газа через территорию Украины будет экономическая целесообразность и уровень состояния и подготовленности газотранспортной системы Украины.

При этом, по словам Миллера, с учетом критериев финансовой актуальности и готовности ГТС Украины, "Газпром" готов не только продолжать поставки, но и увеличивать их объем после 2024 года.

Также он добавил, что вопрос продолжения транзита газа через Украину должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.

"Ключевой элемент "экономической целесообразности" повторимся, это увеличение потребления российского газа в Европе. Будет увеличение, будет и транзит через Украину", - комментирует заявление телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, власти Германии, согласно соглашению по "Северному потоку-2", взяли обязательство назначить своего спецпосланника, который займется вопросом продления соглашения о транзите российского газа через Украину. Соответствующая работа должна начаться не позднее 1 сентября 2021 года.

Позже Министерстве иностранных дел РФ заявили, что в России согласились продлить контракт по транзиту газа через Украину, если будет спрос.