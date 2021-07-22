Законопроект о большом государственном гербе, который недавно рекомендовал принять профильный комитет парламента, Верховная Рада сможет рассмотреть не раньше сентября этого года.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

"Парламент может перейти к рассмотрению этого законопроекта в зале уже в сентябре. Вопрос о большом гербе - очень концептуальный, требующий обсуждения", - сказала Кондратюк.

В то же время зампредседателя Рады исключила возможность принятия этого законопроекта как на внеочередном заседании парламента 23 августа, посвященном саммиту "Крымская платформа", так и во время торжественного заседания по случаю 30-летия независимости Украины 24 августа.

"Внеочередная сессия будет 23 августа, и она посвящена исключительно "Крымской платформе", и этот законопроект вряд ли будет на нее вынесен. Мы ожидаем участия в ней большого депутатского корпуса из разных стран. "Крымская платформа" должна быть единой, поэтому и внеочедная сессия будет посвящена соответствующим вопросам. 24 августа состоится торжественное заседание Рады (по случаю 30-летия Независимости Украины - Ред.), на котором также не предусмотрено рассмотрение законопроекта о большом государственном гербе", - объяснила Кондратюк.

В то же время она заявила, что в Раде на данный момент нет консенсуса по поводу этого законопроекта, за который народные депутаты должны будут проголосовать конституционным большинством в 300 голосов.

"Этот законопроект должен набрать 300 голосов в зале, то есть необходим консенсус. Насколько я вижу, его сейчас нет, потому что некоторые фракции убеждены, что основным государственным гербом должен оставаться малый герб", - сказала Кондратюк.

Вопрос касательно большого герба рассматривали члены рабочей группы парламента при участии руководителей всех депутатских фракций и групп, и "речь шла о том, чтобы прописать в законопроекте так, чтобы большой герб имел только ограничительную визуализацию, скорее всего, где-то в президентском пуле, в Офисе президента, на президентском штандарте, а основным оставался малый герб".

"Но я так понимаю, что президентский законопроект пошел другим путём, поэтому далее будет только полемика и рассмотрение в зале", - добавила Кондратюк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о внесении в Раду законопроекта про большой герб Украины как неотложного в День Конституции, 28 июня.

Глава государства предлагает сделать большим гербом Украины рисунок, утвержденный при премьерстве Юлии Тимошенко. На эскизе изображен Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите. Над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. Щит держат: с левой стороны - лев, с правой - воин-казак с ружьем.

"Страна" подробно разбиралась, что известно об одобренном Зеленским эскизе большого государственного герба.