Экс-президент и нардеп Петр Порошенко раскритиковал договоренности США и Германии по трубопроводу "Северный поток-2". По его мнению, ситуация со строительством приняла для Украины угрожающий характер и поставила под удар ее национальные интересы.

Порошенко также осудил президента США Джозефа Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель, заявив, что они совершают большую ошибку, позволяя России закончить проект.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, после соглашения между США и Германией, которое позволит в ближайшее время достроить объект, Украина фактически оказалась в "железных тисках" и осталась без гарантий безопасности со стороны Запада.

"Вместо одного вызова, которым до сих пор был сам "Северный поток-2", теперь мы получаем два - прибавилось американо-германское взаимопонимание. Если вспомнить еще и о русском агрессоре, то ситуация выглядит достаточно угрожающей. По сути, Украину берут в железные тиски со всех сторон, давят согласиться на "сделку", предлагают очередной Будапештский меморандум 2.0 без действительно надежных, юридически обязывающих гарантий для Украины. Это мы все уже проходили и больше не верим. "Северный поток-2" — это угроза и для Украины, и для объединенной Европы, и для всего трансатлантического единства. Это аксиома, о которой знают все, но, похоже, подзабыли в Берлине и Вашингтоне", — написал Порошенко.

Кроме того, он призвал действующую власть прекращать обвинять международных партнеров Украины в измене и сдаче интересов, поскольку это именно то, чего "добивается Москва".

"То, чего хотят в Москве - чтобы мы из-за этого проклятого "Северного потока-2" все перессорились, и тогда Украина достанется Путину спокойно и без выстрелов. Чтобы избежать этого разрушительного сценария, сейчас как никогда нужно продемонстрировать силу, внутреннюю устойчивость, единство и способность бороться до конца", - сказал Порошенко.

Порошенко также считает, что Зеленскому необходимо ехать в Вашингтон и жать руку президента Байдену "имея за спиной поддержку партнеров, которым не все равно, будет или нет "Северный поток 2", друзей Украины, которые будут убеждать и Вашингтон, и Берлин своими аргументами против "путинского газопровода".

Пост Порошенко прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Для чего это публикует Порошенко в перерывах между раздачей абрикосов понятно. Когда Северный поток-2 вступит в строй, он обвинит Зеленского в провале работы по срыву запуска газопровода. И это осенью станет одним из главных тезисов националистической оппозиции против Зеленского", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня мы писали, что Порошенко в третий раз за два месяца отправился на Донбасс. На этот раз он кормил военных абрикосами.

Как сообщалось, в среду, 21 июля, Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по сделке касательно "Северного потока-2". Согласно ему, сделка предусматривает создание специального фонда для развития энергонезависимости Украины а также продление транзита российского газа через территорию страны до 10 лет.

Ранее "Страна" подробно писала, что говорят в Украине о соглашении по "Северному потоку-2".