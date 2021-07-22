Китайские власти потребовали, чтобы США прекратили любые попытки устроить "цветную" революцию в Сирии.

Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на слова министра иностранных дел Китая Ван И.

По его словам, вредно принуждать другие страны к смене режима, а сама практика "попрания суверенитета во имя демократических преобразований непопулярна".

Кроме того, Ван И потребовал от США и западных стран отменить все санкции в отношении страны, чтобы открыть каналы гуманитарной помощи. Он добавил, что пока сирийский народ страдает из-за экономического кризиса, вызванного санкциями, "некоторые страны говорят о защите прав человека в Сирии, демонстрируя лишь лицемерие".

Напомним, ранее мы писали, что президент США Джо Байден пожаловался, что Китай и Россия не оправдали ожиданий США.

Также мы писали, что Белый дом вместе с ЕС и НАТО обвинили власти Китая в сотрудничестве с хакерами и сравнили с кибератаками РФ.

Кроме того, сообщалось, что США планируют расширить санкции против Китая из-за преследования уйгуров.