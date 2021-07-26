Последняя неделя июля - с 26 по 31 число - будет короткой, но наполненной различными событиями. Во-первых, эта неделя начнется после полнолуния, которое всегда увеличивает активность некоторых событий, нагнетает их масштаб и последствия для человека. Накануне у знаков Зодиака в жизни могли происходить определенные события, наполненные энергией и эмоциями. Аспект Марса и Юпитера кому-то придал энтузиазма и сил, возможность вершить дела и буквально горы сворачивать. Кого-то мобилизовал на новые идеи и свершения. Кто-то мог подустать. Во всяком случае, грядущая неделя продолжит наметившиеся тенденции.

Наиболее благоприятный период будет для Близнецов, Стрельцов, Овнов, Весов, Львов и Водолеев третьей декады. В жизни Тельцов, Раков, Дев, Скорпионов, Козерогов и Рыб может наблюдаться суета и неопределенность. Постарайтесь что-то менять в своей жизни или подходе к ней, давайте себе и остальным еще один шанс.

Овен (21.03 - 20.04)

Вашей энергии будет сполна хватать на всё. Неделя начнется нелегко, а ваша работоспособность и сосредоточенность на задачах принесут свои результаты. Постарайтесь действовать методично и спокойно, не допуская опрометчивых решений и эмоций.

Телец (21.04 - 21.05)

Вы можете прожить эту неделю удачнее всего за всё лето. Настроение будет позитивным весь период, и вы сможете заметить необычайный прилив сил и энергии. Все дела будут спориться. 27 июля будет удачным для любых переговоров, встреч, собеседований, отправки сообщений или оформления бумаг.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Начало недели может не прийтись вам по вкусу из-за некоторого недопонимания с коллегами, но ваша гибкость позволит "не наломать дров" и уже к среде вы сможете окунуться целиком и полностью в свою привычную стихию - успеха, везения и признания.

Рак (22.06 - 22.07)

Эта неделя может вас серьезно вымотать вас и заставить полностью потратиться на нужные вещи и медикаменты. Не становитесь заложником собственных иллюзий, постарайтесь контролировать свои траты и поддерживать приятельские отношения с окружающими, чтобы резкое словцо не испортило ненароком вам погоду в доме.

Лев (23.07 - 23.08)

Понедельник будет для вас избыточным в плане эмоций. Старайтесь не планировать на сегодня посещение салона или парикмахерской, а также визит к врачу. Неделя поставит вас перед необходимостью балансировать и находиться в поисках гармонии. Вам может захотеться либо все, либо ничего. Но постарайтесь найти золотую середину.

Дева (24.08 - 23.09)

На этой неделе в работе могут наметиться некоторые подвижки на пути к большому успеху. Это может касаться будущего поступления в вуз или других проектов, связанных с учебой и повышением квалификации. Впрочем, суеты и разногласий с родными избежать не удастся.

Весы (24.09 - 23.10)

Неделя приблизит вас к некоторому важному для вас разговору. Вам давно пора обсудить с любимым человеком важные вопросы, касающиеся совместного будущего. Не затягивайте с переговорами и встречами. Все семейные задачи можно решить максимально выгодно для себя именно на этой неделе. Подготовьте проникновенный и эмоциональный спич на 28 июля - и победа вам обеспечена.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На этой неделе будет несколько удачных периодов для покупок и поездок. Позвольте себе сделать акцент на семейных и личных делах, а не работе. Самые активные и энергичные дни для вас будут 30 и 31 числа. Звезды поощрят ваши затраты и силы, длительные прогулки, спорт и бизнес-проекты.

Стрелец (23.11 - 21.12)

На этой неделе вы сможете показать свои возможности руководству и захотите претендовать на повышение или премию. Чем выше будет ваша активная деятельность, тем больших результатов вы сможете добиться. Важно прилагать максимальные усилия ради достижения вашей цели и не пасовать перед трудностями.

Козерог (22.12 - 20.01)

Напряженный Меркурий в конце месяца может стать причиной некоторых сбоев в ваших планах. Не суетитесь и не нервничайте. Спокойно реагируйте на все происходящее даже в том случае, если в день у вас будет запланировано много встреч, а телефон будет буквально разрываться от входящих звонков. Спонтанность - ваш козырь, распоряжайтесь им мудро.

Водолей (21.01 - 20.02)

Вам сложно будет планировать важные дела на этой неделе, но все они пройдут как положено даже без ваших усилий. Голову займут проблемы, которые могли преобладать в вашей жизни еще в июне - первой половине июля. У вас будет возможность решить свою проблему раз и навсегда, чтобы не возвращаться к ней больше.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Понедельник может ознаменоваться некоторым напряжением на работе. Это всего лишь намек на то, что вам необходимо продолжать изучать важный пласт информации. Зато уже к середине неделе у вас получится осознать свою проблему и сделать правильный для себя выбор. Если вам отказали по работе, ищите другие возможности реабилитироваться, чтобы получить ее. Звезды на вашей стороне, пробуйте еще.