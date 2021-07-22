Суд избрал меру пресечения женщине, которая ограбила отделение Укрсиббанка в столичном районе Оболонь во вторник, 20 июля. Следующие 60 дней она проведет в изоляторе.

Об этом в четверг, 23 июля, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заседание суда.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

"Судья постановил: ходатайство... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Отправить в СИЗО. Сроком на 60 дней до 18 сентября 2021 года включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению", - сказала судья.

Напомним, уроженка Киевской области зашла в отделение банка и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а после этого, угрожая работникам пистолетом, потребовала деньги. Сотрудники банка выполнили ее просьбу и вызвали полицию, которая приехала в течение нескольких минут. Правоохранители задержали нападавшую на выходе из отделения. На фотографии изъятого у нападавшей пистолета видно - оружие, вероятно, не настоящее.

Девушка после задержания сказала, что ее зовут Рак Виктория Викторовна, хотя по документам имя нападавшей - Анастасия Науменко. По словам девушки ей 30 лет. На вопрос о том, осознает ли она свои действия, нападавшая заявила: "Я не хотела, он заставил". На вопрос кто "он", она сказала, что знает его лично и "он" всегда с ней говорит. Но никто кроме нее, "его" не видит.

Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.