Израиль решил назначить дипломата Михаила Бродского послом своей страны в Украине.

Об этом Бродский написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Правительство Израиля одобрило сегодня мою кандидатуру на должность посла в Украине", - написал он.

Согласно сообщению израильского онлайн-издания breslevnews.net, Бродский, который является послом Израиля в Казахстане и послом-нерезидентом в Кыргызстане, в ближайшие недели приступит к работе в качестве посла Израиля в Украине, заменив посла Джоэля Лиона, работавшего послом последние 3 года.

Бродский родился в Санкт-Петербурге (Россия), а 30 лет назад иммигрировал в Израиль. В 2002 году он приступил к работе в Министерстве иностранных дел Израиля. В начале своей карьеры около 5 лет он работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве, а через несколько лет - директором по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что в прошлом месяце посол Израиля в Украине, раввин Джоэл Лион вместе с дипломатами посольства был с официальным визитом в Умань.

К слову, на время празднования евреями Нового года в зоне компактного проживания хасидов и проведения культовых обрядов будут действовать контрольно-пропускные пункты, но без системы пропусков.