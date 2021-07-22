Вблизи нижней части плотины Днепр-ГЭС в Запорожской области государственные инспекторы рыбоохранного патруля зафиксировали массовую гибель трехлетних особей толстолобика. Общий вес погибшей рыбы составил 4 тонны.

Об этом сообщил Запорожский рыбоохранный патруль в Facebook.

"В ходе визуального осмотра зафиксировано повреждение туловища рыбы (рубленые раны, отсутствие частей тела, в основном голов). Ориентировочный общий вес погибшего толстолобика составляет около 4 тонн. Часть погибшей рыбы выпала на дно, поэтому данные по количеству погибшей рыбы будут уточняться", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что погибшую рыбу активно собирают рыболовы-любители на плавсредствах для собственного потребления.

Факт массовой гибели рыб передадут в соответствующие органы для комплексного расследования и установления причин ее гибели.

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