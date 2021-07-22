В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия продлит контракт по транзиту газа через Украину при условии, если будет спрос.

Об этом со ссылкой на замминистра иностранных дел России Александра Грушко сообщает "РИА Новости".

"По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит - это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит", - заявил Грушко.

Напомним, власти Германии, согласно соглашению по "Северному потоку-2" взяли обязательство назначить своего спецпосланника, который займется вопросом продления соглашения о транзите российского газа через Украину. Соответствующая работа должна начаться не позднее 1 сентября 2021 года.

В Кремле ранее уже удивились, что в американско-немецком соглашении по газопроводу указано, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной.