Не успели отдыхающие Кирилловки пережить нашествие медуз на пляжах, как уже сегодня в курортном городе зафиксировали смерч над Азовским морем. Природное явление успели снять на видео.

В связи с циклоном, который прошел на смену невероятной жаре, природа впечатляет подобными явлениями. Видео было снято сегодня, 22 июля, перед ливнем прямо над Азовским морем пронесся смерч.

Огромная воронка, которая достигла в высоту несколько сотен метров, а затем, от порывов ветра, растянулась на сотни метров по небосводу, уходя в облака. Необычное природное явление успело сильно напугать местный жителей. Однако, к счастью, "торнадо" не принес каких-либо разрушений, пройдя стороной людей и строения.

На видеозаписи видно, что смерч не сильно "разгулялся" и бушевал только над морем, до самой дороги или до жилых домов он не добрался. Стоит отметить, что на территории Запорожской области, местные жители все чаще начали видеть такое редкое природное явление, как смерч. Вероятно, это связано со сменой климата. До сих пор ученные не смогли до конца изучить происхождение воздушных вихрей.

Напомним, непогода в последнее время бушует почти по всей Украине. Так, например, сегодня ночью в Одессе прошел сильный ливень. Улицы практически затопило, в результате стихии повалены десятки деревьев, а также сейчас наблюдаются проблемы с электричеством.

Также 19 июля во время ливня в некоторых районах Киева менее чем за час выпало до 80% месячной нормы осадков. В результате затопило станции метро и дороги.