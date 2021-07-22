В МИД России прокомментировали высказывания министра юстиции Украины Дениса Малюськи о неминуемом поражении России в ее иске к Украине в ЕСПЧ.

Об этом в Telegram-канале высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Сильное заявление от главы министерства юстиции, который должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами", - написала Захарова.

Напомним, власти РФ обратились в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины. Россия заявляет о "систематическим нарушениям, которые совершаются властями Украины", а также призывает "зафиксировать их факты в международно-правовом поле". По данным российской Генпрокуратуры, жалоба РФ была подана из-за событий 2014 года в Украине. Среди претензий - Одесса, Донбасс и русский язык.

Также мы писали о том, что Украина являлась одним из лидеров по количеству заявлений в Европейский суд по правам человека. В 2018 году она занимала четвертое место - после Турции, России и Румынии.