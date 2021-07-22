В четверг, 22 июля, на границе между Украиной и Венгрией начался ремонт покрытия моста через реку Тиса в пункте пропуска "Чоп", в связи с чем движение транспорта осуществляется по одной полосе.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Указанные мероприятия будут осуществляться в период с 22 июля по 29 сентября текущего года на грузовых полосах движения прибытия в Украину и выбытия из Украины на украинской стороне моста через реку Тиса", - заявили в ведомстве.

Движение транспорта (легкового, грузового, автобусов и микроавтобусов) будет осуществляться реверсно через центральную часть моста и в порядке очереди во взаимодействии с контрольными службами обеих сторон.

В свою очередь "Укравтодор" сообщил, что аварийные работы по ремонту дорожного покрытия выполняются в рамках эксплуатационного содержания.

"В связи с этим для движения грузового транспорта закрыта правая полоса. Поэтому движение всего транспортного потока из Украины в Венгрию осуществляется по одной полосе. Планируем завершить работы на мосту через Тису через два месяца", - заявили в "Укравтодоре".

Напомним, 1 июля Венгрия сообщила о временном ограничении пропуска на свою территорию через украинскую границу в пунктах пропуска "Лонья" и "Барабаш" до августа. Однако позже власти соседнего государства пересмотрели свое решение и открыли эти КПВВ уже 7 июля.