Будущему канцлеру Германии следует строить отношения с Москвой с учетом ценностей и интересов Берлина. Такой совет дала своему преемнику действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Об этом она заявила отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Берлине.

"Я думаю, что мы всегда должны быть заинтересованы в сохранении диалога с Россией", — рассказала политик. Она уточнила, что в позициях двух стран существуют серьезные разногласия, в том числе по вопросу Украины. Однако Меркель призвала продолжать попытки найти решение насущных проблем и сохранять конструктивное взаимодействие с российской стороной.

Ранее канцлер Германии понадеялась, что Москва будет придерживаться своих обещаний в отношении газопровода "Северный поток-2" и не станет использовать проект в качестве инструмента давления на другие страны. Меркель добавила, что именно Россия может сделать все для того, чтобы Евросоюзу не пришлось вводить санкции против газопровода.

Ближайшие парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. По итогам голосования в стране сформируют новое правительство во главе с канцлером. Меркель отказалась от выдвижения своей кандидатуры на будущих выборах. Она заявила о намерении оставить политическую карьеру.

Сегодня Меркель уже делала заявление об отношениях с Россией. Она не считает сделку с США по "Северному потоку-2" "подарком" российскому президенту Владимиру Путину и не думает, что это соглашение говорит о том, что Россия важнее для Берлина, чем Украина или Польша.

Помимо этого, 15 июля Ангела Меркель попыталась представить, каким будет ее первый день после ухода с должности канцлера.