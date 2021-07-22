Россия впервые в своей истории подала общегосударственный иск в Европейский союз по правам человека. Жалоба - против Украины. В ней собраны все претензии к украинским властям с 2013 года и по наши дни.

От некоторых из них ЕСПЧ будет очень сложно отмахнуться - поскольку многие перечисленные Россией эпизоды не раз критиковали международные правозащитные организации.

Например, нападения на журналистов, отсутствие расследований по массовой гибели людей на Майдане и в Одессе, ущемление прав русскоязычных.

Почему Россия решила подать на Украину в Евросуд по правам человека - разбиралась "Страна".

Суть иска России в ЕСПЧ

22 июля российская генеральная прокуратура обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой против Украины.

Иск подан по десяти пунктам. Цитируем их дословно:

1. "Ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в г. Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в г. Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции";

2. Практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы средств массовой информации, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан;

3. Политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей;

4. Политика дискриминации российских компаний и предпринимателей;

5. Гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации;

6. Лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти;

7. Блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова;

8. Нападения на дипломатические, консульские и иные представительства Российской Федерации на Украине;

9. Крушение самолета авиакомпании "Малайзийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г., вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибель 298 человек – всех пассажиров и членов экипажа (как видим, в атаке Украину не обвиняют, только в незакрытии пространства - Ред.)

10. Отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений".

Как видим, Россия аккумулировала все претензии к Украине за годы после Майдана. К этим пунктам российская прокуратура добавила разъяснения. Как сообщает издание "Коммерсант", в основу иска легли в том числе результаты расследования событий на востоке Украины, которые ведет Следственный комитет России.

Таких возбужденных дел было несколько, из недавних - гибель ребенка в "ДНР" весной, перестрелка на границе с Россией в декабре 2020 года

Как сообщается, жалоба РФ "содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции и Протоколов к ней".

Отдельно сказано, что Россия требует от Украины разблокировать подачу воды в Крым. А также отменить ограничение прав меньшинств на свободный доступ к образованию на родном языке и снять запрет вещания русскоязычных телеканалов, разблокировать веб-сайты.

Реакция в Украине

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська считает, что российский иск окончится "неминуемым поражением".

"Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появится дополнительная медиа-площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения - неминуемое поражение. Но хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы - в их ворота", - заявил Малюська.

Ему уже ответили в МИД России.

"Сильное заявление от главы министерства юстиции, который должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами", - написала в ответ спикер ведомства Мария Захарова.

В Офисе украинского президента заявили примерно то же, что и глава Минюста - что у иска нет перспективы, поскольку Россия сама не признает над собой юрисдикции ЕСПЧ. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В чем смысл российского иска?

Судя по всему, статья Владимира Путина по Украине дала старт более активной политике на украинском направлении. В том числе через международные инстанции.

Раньше Россия здесь не слишком усердствовала - в отличие от Украины, которая заваливает ЕСПЧ жалобами на РФ с 2014 года и подала с тех пор уже девять исков. Последний из них - при Зеленском, когда Киев обвинил Москву в "целенаправленных операциях по убийству оппонентов".

Причем эта деятельность для Украины имеет некоторые успехи. В январе ЕСПЧ признал незаконным навязывание российского гражданства жителям Крыма, произвольные рейды в частные дома, экспроприацию имущества без компенсации, подавление нероссийских СМИ и украинского языка в школах.

Теперь первый иск против Украины решила подать Россия.

По многим поставленным вопросам, в частности о перекрытии Крыму питьевой воды или ущемлении прав русскоязычных украинцев, о преследовании журналистов, не увидеть нарушения прав человека для ЕСПЧ будет крайне сложно: их там уже увидели все международные организации.

Тем более, как мы убедились выше, суд уже принимал аналогичные решения против России по иску Киева: по закрытию СМИ в Крыму и русификации школ.

И, если по тем же вопросам ЕСПЧ нарушений в Украине не найдет, Россия получит весомые основания заявить о предвзятости европейского правосудия. И таких вопросов, где на проблемы будет сложно закрыть глаза, в перечне генпрокуратуры РФ немало: нападение на дипломатов России, отказ жителям Донбасса голосовать за местную власть (вопреки, кстати, решениям украинских же судов) и так далее.

Но именно сейчас речь не идет даже о результатах иска - до них еще далеко, возможно, десятилетия (например, 20 лет рассматривали дело "Кипр против Турции"). Подача столь масштабной жалобы говорит о том, что Россия будет все более активно действовать в международном поле на украинском направлении.