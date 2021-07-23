Владимир Зеленский подписал закон об отмене штрафов для жителей "ЛДНР", которые въезжают в Украину через Россию. Их освободят от админответственности за нарушение порядка въезда-выезда из неподконтрольных районов Донбасса.
Правда, освободят, как оказалось, далеко не всех. Это коснется только пересекающих границу "по причинам гуманитарного характера".
Штрафы обещают не взимать временно - на период действия карантина или пока будут блокироваться пункты пропуска.
"Страна" разбиралась, что изменилось и кого теперь не будут штрафовать.
За что и на сколько штрафуют
Проблемы с пересечением границы, которые толкают украинцев из Донецка и Луганска добираться через Россию, длятся уже более года.
Сначала из-за пандемии линию разграничения закрыли для пересечения с двух сторон. Потом один пункт пропуска заработал в Луганской области (Станица Луганская). Ограничений на переход на подконтрольную правительству Украины сторону не было, но вот въехать на неподконтрольную территорию могли только лица с местной пропиской.
В Донецкой области с пересечением все намного сложнее, единственный КПВВ Еленовка работает только в понедельник и пятницу. Кроме того, для въезда необходимо заранее получить разрешение "межведомственного штаба ДНР", а выезд жителям, не имеющим регистрации на подконтрольной Украине стороне, возможен только в порядке исключения. То есть с местной пропиской очень сложно выехать через "Еленовку". Если же есть прописка на другой стороне то выехать можно, но сложно потом вернуться назад.
Усугублялось все тем, что граница между "ЛНР" и "ДНР" была долгое время закрыта (ее окрыли только в середине июня), а значит добраться в города Донецкой области через Станицу Луганскую было нельзя.
Единственный выход - дорога через Россию. Этот маршрут занимает больше времени, например, из Киева в Донецк ехать больше суток. Место в автобусе или машине стоит от 1,5 до 4 тысяч гривен (подробно об этих поездках можно прочитать здесь). Кроме того, такие поездки нарушают украинское законодательство и грозили штрафом от 1700 грн до 5100 грн.
Дело в том, что на этом пути украинцам нужно пересекать неконтролируемый Украиной участок границы между Россией и "ЛДНР". Это считается нарушением статьи 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Освобождались от штрафа только лица с инвалидностью 1-2 группы и с недостаточным материальным состоянием. Остальные могли попытаться оспорить штраф в суде, заплатив судебный сбор 454 грн (он возвращается в случае решения в пользу заявителя).
По данным украинских правозащитников, за прошлый год было составлено около 12 тысяч протоколов в отношении, нарушающих правила въезда-выезда.
Это вызвало всплеск коррупции, когда на границе сотрудники предлагали сэкономить и "решить вопрос" без штрафа - за 200-500 гривен.
О чем говорится в законе
Принятый закон предусматривает, что такие штрафы временно не будут взиматься - на период действия карантина или на время блокирования КПВВ. При этом уточняется, что штрафы отменяют, если нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера:
- возвращении к месту проживания граждан Украины и членов их семей;
- воссоединении семьи;
- тяжелой болезни, смерти близких родственников;
- необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней;
- выезде с неподконтрольной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;
- пересечение контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
- необходимости принятия наследства.
Кто не попал под отмену?
Это основной вопрос к законопроекту: нужно подтвердить уважительную причину въезда-выезда. Как подтвердить - в законе не уточняется, но очевидно, что пограничники могут потребовать документальное подтверждение причины въезда. В противном случае - наложить штраф.
Другими словами, если вы направляетесь к родственникам, то лучше захватить какие-то копии документов, это подтверждающих.
Есть еще один вопрос к законопроекту - его запоздалость. За год закрытых границ многие, кому это было нужно, уже проехали в Украину через Россию, заплатив или штрафы, или взятки.
Поэтому украинцы с соцсетях жалуются, что закон подписали после того, как "все заработали, кто мог".
Кроме того, среди "обстоятельств гуманитарного характера", например, не указана необходимость выехать, чтобы вклеить фото в паспорт. Или на работу.
С другой стороны, перевозчики, с которыми поговорила "Страна", говорят, что до сих пор ездит много "штрафников". И после отмены штрафов могут поехать те, кто не решался выехать до сих пор.
Что с въездом на личном автомобиле?
Отдельные сложности возникали у украинцев, живущих на неподконтрольных территориях и въезжающих на личном авто.
Таможенная служба и пограничники рассматривали авто, которое формально не покидало границ Украины, как контрабанду. И хотя, по факту, не было ни одного случая конфискации автомобиля у жителей "ЛДНР", водителей пугали этим и предлагали решить вопрос мирно - за взятку.
Как несложно заметить, новый закон этот момент не регулирует. То есть тех, кто решит заехать в Украину своим транспортом, по-прежнему ждут проблемы на границе.
К слову, автомобилисты - это еще одна категория людей, которые опасались ездить через в Украину через Россию. И ее проблемы закон Зеленского не решает.