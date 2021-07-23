Владимир Зеленский подписал закон об отмене штрафов для жителей "ЛДНР", которые въезжают в Украину через Россию. Их освободят от админответственности за нарушение порядка въезда-выезда из неподконтрольных районов Донбасса.

Правда, освободят, как оказалось, далеко не всех. Это коснется только пересекающих границу "по причинам гуманитарного характера".

Штрафы обещают не взимать временно - на период действия карантина или пока будут блокироваться пункты пропуска.

"Страна" разбиралась, что изменилось и кого теперь не будут штрафовать.

За что и на сколько штрафуют

Проблемы с пересечением границы, которые толкают украинцев из Донецка и Луганска добираться через Россию, длятся уже более года.

Сначала из-за пандемии линию разграничения закрыли для пересечения с двух сторон. Потом один пункт пропуска заработал в Луганской области (Станица Луганская). Ограничений на переход на подконтрольную правительству Украины сторону не было, но вот въехать на неподконтрольную территорию могли только лица с местной пропиской.

В Донецкой области с пересечением все намного сложнее, единственный КПВВ Еленовка работает только в понедельник и пятницу. Кроме того, для въезда необходимо заранее получить разрешение "межведомственного штаба ДНР", а выезд жителям, не имеющим регистрации на подконтрольной Украине стороне, возможен только в порядке исключения. То есть с местной пропиской очень сложно выехать через "Еленовку". Если же есть прописка на другой стороне то выехать можно, но сложно потом вернуться назад.

Усугублялось все тем, что граница между "ЛНР" и "ДНР" была долгое время закрыта (ее окрыли только в середине июня), а значит добраться в города Донецкой области через Станицу Луганскую было нельзя.

Единственный выход - дорога через Россию. Этот маршрут занимает больше времени, например, из Киева в Донецк ехать больше суток. Место в автобусе или машине стоит от 1,5 до 4 тысяч гривен (подробно об этих поездках можно прочитать здесь). Кроме того, такие поездки нарушают украинское законодательство и грозили штрафом от 1700 грн до 5100 грн.

Дело в том, что на этом пути украинцам нужно пересекать неконтролируемый Украиной участок границы между Россией и "ЛДНР". Это считается нарушением статьи 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Освобождались от штрафа только лица с инвалидностью 1-2 группы и с недостаточным материальным состоянием. Остальные могли попытаться оспорить штраф в суде, заплатив судебный сбор 454 грн (он возвращается в случае решения в пользу заявителя).

По данным украинских правозащитников, за прошлый год было составлено около 12 тысяч протоколов в отношении, нарушающих правила въезда-выезда.

Это вызвало всплеск коррупции, когда на границе сотрудники предлагали сэкономить и "решить вопрос" без штрафа - за 200-500 гривен.

О чем говорится в законе

Принятый закон предусматривает, что такие штрафы временно не будут взиматься - на период действия карантина или на время блокирования КПВВ. При этом уточняется, что штрафы отменяют, если нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера:

- возвращении к месту проживания граждан Украины и членов их семей;

- воссоединении семьи;

- тяжелой болезни, смерти близких родственников;

- необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней;

- выезде с неподконтрольной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;

- пересечение контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

- необходимости принятия наследства.

Кто не попал под отмену?

Это основной вопрос к законопроекту: нужно подтвердить уважительную причину въезда-выезда. Как подтвердить - в законе не уточняется, но очевидно, что пограничники могут потребовать документальное подтверждение причины въезда. В противном случае - наложить штраф.

Другими словами, если вы направляетесь к родственникам, то лучше захватить какие-то копии документов, это подтверждающих.

Есть еще один вопрос к законопроекту - его запоздалость. За год закрытых границ многие, кому это было нужно, уже проехали в Украину через Россию, заплатив или штрафы, или взятки.

Поэтому украинцы с соцсетях жалуются, что закон подписали после того, как "все заработали, кто мог".

Кроме того, среди "обстоятельств гуманитарного характера", например, не указана необходимость выехать, чтобы вклеить фото в паспорт. Или на работу.

С другой стороны, перевозчики, с которыми поговорила "Страна", говорят, что до сих пор ездит много "штрафников". И после отмены штрафов могут поехать те, кто не решался выехать до сих пор.

Что с въездом на личном автомобиле?

Отдельные сложности возникали у украинцев, живущих на неподконтрольных территориях и въезжающих на личном авто.

Таможенная служба и пограничники рассматривали авто, которое формально не покидало границ Украины, как контрабанду. И хотя, по факту, не было ни одного случая конфискации автомобиля у жителей "ЛДНР", водителей пугали этим и предлагали решить вопрос мирно - за взятку.

Как несложно заметить, новый закон этот момент не регулирует. То есть тех, кто решит заехать в Украину своим транспортом, по-прежнему ждут проблемы на границе.

К слову, автомобилисты - это еще одна категория людей, которые опасались ездить через в Украину через Россию. И ее проблемы закон Зеленского не решает.