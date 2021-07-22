На официальном сайте Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио, неправильно указали границы Украины. На карте крымский полуостров, аннексированный Россией, отделен линией от материковой части Украины.

Соответствующая карта опубликована на официальном сайте Олимпийских Игр в Токио.

Так, во всплывающем окне Olympics Cheer Zone между материковой частью Украины и Крымом указана граница.

Отметим, что принадлежность полуострова к России авторы сайта все же не указали.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Во время торжественной церемонии открытии Игр ХХХІІ Олимпиады флаг Украины будут нести олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Также мы писали, что в украиноязычной "Википедии" аннексированный Россией Крым указан на карте как часть РФ. Статья "Время в России" проиллюстрирована там картой РФ, где виден Крымский полуостров. Правда, в самой статье упоминания Крыма нет, но на карте в правом верхнем углу полуостров отчетливо заметен.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как в Украине публикуют карты, где полуостров принадлежит России.