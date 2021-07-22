С 2022 года туристы, покидающие острова, будут иметь возможность не только потратить деньги на брелки, но и еще и на пошлину. Власти Мальдив в начале июля приняли поправку в налоговый кодекс, согласно которой со всех выезжающих из республики граждан, в том числе туристов, будет взиматься налог, который будет включен в стоимость авиабилета.

Об этом сообщает портал Raajje.

"Налог на выезд будет взиматься с 1 января 2022 года вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих с Мальдивских островов, за исключением детей до двух лет и лиц с дипломатической неприкосновенностью. Пассажиры, вылетающие эконом-классом, в качестве налога на вылет заплатят $30 (815, 90 грн), а мальдивцы - $12 (326,36 грн). Все пассажиры бизнес-класса должны оплатить налог в размере $60 (1631,81 грн), первого класса - $90 (2447,71 грн)", - пишет издание.

Как уточняет портал, пассажиры, вылетающие на частных самолетах, должны будут заплатить $120 (3263,61 грн).

Кроме того, все пассажиры, вылетающие из международного аэропорта Велана (MLE), будут облагаться сбором на развитие аэропорта в размере $25 (679, 92 грн).

Согласно поправке в налоговый кодекс, путешественникам необходимо производить оплату только в долларах США. Если такой возможности нет, они могут оплатить сбор через авиакомпанию.

В настоящее время туристы на Мальдивских островах оплачивают аэропортовый сбор в размере $15 (407,95 грн).

Несмотря на введение налога, туристам стоит успеть посетить Мальдивы, ведь острова могут полностью исчезнуть под водой к концу века, если мир не начнет принимать оперативные меры борьбы с изменениями климата. По оценке Всемирного экономического форума, к 2050 году изменения климата повлияют на 80% людей в мире.

К слову, с четверга, 6 мая, в столице Мальдив Мале в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом ввели комендантский час.