Экс-президент Петр Порошенко 22 июля снова отправился на Донбасс. Это третья его поездка в регион за последние два месяца. Если в прошлые разы он кормил бойцов клубникой и черешней, в этот раз нардеп угощал военных абрикосами.

Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

На этот раз Порошенко побывал в Авдеевке, там он передал ей комплект оптической разведки для 72-ой бригады ВСУ. Порошенко рассказал бойцам за последние два месяца он уже третий раз посещает линию разграничения на Донбассе.

"До этого две поездки были посвящены 10-й ОГШБр, в Торецке, и в Зайцево, и в Шумах, и в Нью-Йорке. Мы вместе с волонтерами собрали средства для установки уникальной технологии пункта дальнего наблюдения. Ставим это в наиболее опасных участках фронта", - сказал Порошенко.

Помимо комплекта видеоразведки команда Порошенко привезла бойцам украинские абрикосы, которые лидер "Евросолидарности" лично передавал военным.

Напомним, "Страна" писала о предыдущих двух поездках экс-президента на Донбасс. Сначала, в конце мая, он отправился в "клубничный тур" в Донецкую область. В этот день его ждали на допрос в СБУ.

В начале июля Порошенко решил похайпить на переименовании поселка Новгородское в Нью-Йорк и устроил черешня-тур на Донбасс.