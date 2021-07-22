В базе данных скандального сайта "Миротворец" содержится информация о почти четверти миллиона людей, среди которых граждане России, Украины, иностранные журналисты и европейские чиновники.

Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

"По состоянию на 14 марта 2021 года, в этой базе данных размещены сведения о более чем 240 тысяч лиц, а также ресурс из 3,5 миллиона фотографий, собранных незаконными способами (хакингом, фишингом) и средствами разведки, размещенных без согласия лиц, личные сведения которых распространены", - сообщили в ведомстве.

В ГП РФ добавили, что в базу "Миротворец" вносились не только сведения о российских и украинских гражданах, но, например, 10 мая 2016 года в ней были опубликованы личные данные журналистов, среди которых репортеры иностранных СМИ, таких как AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters и Forbes. Также в базе находятся главред "Страны" Игорь Гужва, его заместитель Светлана Крюкова, а также спецкорреспондент и автор блогов "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

"Власти Российской Федерации подчеркивают неприемлемость публикации с одобрения и при попустительстве официальных властей Украины списков "врагов Украины" с размещением их фотографий, в которые, помимо российских граждан, включены также, например, члены Европейского парламента, председатель комитета министров Совета Европы – министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и другие высокопоставленные представители международных организаций", - заявили в генеральной прокуратуре.

Напомним, ранее в июле этого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто большую часть своего выступления на Конференции реформ в Украине посвятил претензиям Будапешта к Киеву касательно работы сайта "Миротворец".

В принятой 11 февраля Европейским парламентом резолюции орган потребовал от руководства Украины запретить деятельность "Миротворца" в связи с публикацией на нем личных данных.