На Донбассе продолжают наблюдать ухудшение ситуации с безопасностью.

Об этом заявила специальный представитель действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе посол Хайди Грау.

По ее словам, территория вокруг участка разведения вооружений вблизи города Золотое превращается в горячую точку. Она добавила, что специальная мониторинговая миссия продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений.

Грау сообщила, что полное прекращение огня может быть достигнуто лишь в том случае, если все стороны "проявят необходимую политическую волю". Она посетовала на то, что текущие консультации участников ТКГ "не позволяют прийти к практическим решениям".

До этого Хайди Грау обвинила Вооруженные силы Украины и военнослужащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в усугублении ситуации на Донбассе. Она уточнила, что нарушения режима прекращения огня угрожают безопасности местных жителей, и призвала обе стороны прекратить обстрелы и другие провокации на линии разграничения.

Ранее мы писали том, что с начала суток в воскресенье, 18 июля, противник обстрелял поселок Пески на Донбассе из минометов 120-го калибра. В результате украинские военные не пострадали. А в субботу режим перемирия срывали 13 раз, при обстрелах были ранены двое служащих ВСУ.

Также напомним, вместо Хайди Грау новым специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен. Его назначила нынешняя глава ОБСЕ Анн Линде.