В России суд назначил штрафы компаниям Facebook и Telegram за отказ удалять запрещенный в РФ контент. Они должны заплатить 6 и 11 миллионов рублей соответственно (приблизительно 2,2 и 4 млн грн - Ред.).

Об этом сообщает "Интерфакс".

Решение принял Мировой суд Таганского района Москвы. Facebook lnc признали виновным в совершении двух, а Telegram Messenger Inc. - трех административных правонарушений. Представители компаний в суд не пришли, дело рассмотрели без них.

Всего с начала года Facebook оштрафовали в общей сложности на 49 млн рублей (18 млн грн - Ред.), Telegram - на 26 млн рублей (9,5 млн грн - Ред.).

Напомним, "Страна" писала о том, что в России в отношении компании Google зарегистрировали три административных протокола за неудаление запрещенного контента. Теперь ей грозят штрафы на сумму до 12 млн рублей (более 4,5 млн грн - Ред.).

Также мы сообщали о том, что в марте Роскомнадзор замедлил работу Twitter в РФ из-за неудаления запрещенного контента. Кроме того, российское ведомство анонсировало принятие таких же мер в отношении Facebook, Instagram и YouTube.