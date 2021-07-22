Сегодня кроме непогоды в Одессе, ливень накрыл Мариуполь. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций был обесточен.

Об этом сообщает mrpl.city.

С самого утра спасательная аварийно-водолазная служба горсовета перешла в режим повышенной готовности к ЧС природного характера.

Некоторые коммунальные автобусы Мариуполя временно изменили маршрут движения из-за скопления воды на дорогах. А водители троллейбусов и трамваев были вынуждены остановить транспортные средства.

На пересечении улиц Казанцева и Митрополитской забита ливневка. Стремительный поток воды несся по склону, не давая водителям дойти до своих автомобилей.

В результате непогоды местные жители остались без света.

Мариуполь накрыли сильные ливни. Фото: mrpl.city

В пресс-службе полиции Донецкой области сообщили, что из-за сильного ливня временно невозможно движение через улицу Седьмой проезд, Торговая, на перекрестке "5-ти дорог", под мостом по улице Громовой, ЖМР Кирова.

Напомним ночью 22 июля в Одессе, как и прогнозировали синоптики, прошел сильный ливень. Улицы практически затопило, в результате стихии повалены десятки деревьев, а также сейчас наблюдаются проблемы с электричеством.

В результате в городе возникли не только проблемы с электричеством и мобильной связью, но и транспортный коллапс: через объездную дорогу и непосредственно через город. Обе дороги перекрыты. Машины тянутся в пробках по несколько часов.