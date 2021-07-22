Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное дело о возможной государственной измене президента Владимира Зеленского и его окружения из-за срыва возможной операции по задержанию "вагнеровцев".

Об этом сообщает "Общественное".

Заявление о совершении преступления Зеленским в ГБР ранее подала группа лиц, среди которых экс-депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Андрей Тетерук. Однако правоохранители не начали досудебное расследование, потому заявители обратились в суд с жалобой на бездействие ГБР и требованием заставить ведомство начать расследование.

"Мы будем рассматривать жалобу на бездействие следователя ГБР, которое заключается в том, что в порядке, предусмотренном статьей 214, следователь не внес сведения в реестр досудебных расследований и соответственно не начал расследование", - заявил перед заседанием адвокат истцов Игорь Волошин.

Ходатайство было удовлетворено в полном объеме.

"Судья принял решение обязать ГБР поступить так, как предполагает украинское законодательство, а следовательно: наше заявление о совершении уголовного преступления по статье 112 "государственная измена" зарегистрировать и внести в Едином реестре досудебных расследований", - рассказал Тетерук.

"Дело вагнеровцев" касается событий, произошедших летом 2020 года в районе Минска накануне президентских выборов в Беларуси. Тогда задержали 33 человека. В республике заявили, что они работали на ЧВК "Группа Вагнера". Оказалось, что некоторые из них подозреваются в участии в военных действиях на Донбассе.

Позже Украина обратилась к Беларуси с просьбой передать военных Киеву, однако после этого Минск принял решение отправить их в РФ.

Между тем, среди политиков и журналистов, близких к Петру Порошенко и Александру Турчинову, появилась версия, что "вагнеровцев" специально в Беларусь из РФ выманивали украинские спецслужбы, а у Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношений с Россией, и устроили слив информации.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Офис президента и его руководство не причастны к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев". По его словам, идея этой операции принадлежит другим странам, а Украину в этот вопрос "максимально пытались втянуть".