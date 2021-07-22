В четверг, 22 июля, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков встретился с временным поверенным США в Украине Джорджем Кентом.

Об этом Разумков рассказал в Facebook.

"Во время общения обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества наших государств. Особое внимание уделили теме реформ в Украине, в частности реформированию СБУ. Также обменялись мнениями о ходе судебной реформы, в рамках которой Верховная Рада недавно приняла законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и деятельности Высшего совета правосудия", - написал Разумков.

По его словам, во время встречи речь также шла о перспективе дальнейшего сотрудничества на парламентском уровне - между Верховной Радой Украины и Конгрессом США.

"Стоит напомнить, что, по слухам, Зеленский запретил встречаться всем топ-чиновникам с Кентом без согласия Банковой. И на прошлой неделе, на следующий день после встречи с Кентом, Аваков был вынужден написать заявление по просьбе Зеленского. Так что интересное фото на самом деле выложил Разумков", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" писала о том, что Джордж Кент возглавил посольство США в Украине 13 июля. Он заявил, что пробудет в Киеве две недели - пока Кристина Квин находится в отпуске.

Первым из украинских чиновников встретился с новым главой посольства США в Украине встретился Аваков. Источники "Страны" связывают два этих факта, но по-разному трактуют взаимосвязи: по одной из версий, инициатором отставки стал Владимир Зеленский, а по другой - сам Кент. Мы подробно об этом уже писали.

Также мы сообщали, что после отставки Авакова с поста главы МВД Украины Кент встретился с министром обороны Тараном.