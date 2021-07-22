Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська назвал "неминуемым поражением" с юридической точки зрения обращение России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг.

"Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появится дополнительная медиа-площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения - неминуемое поражение. Но хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы - в их ворота", - написал министр.

Напомним, сегодня сообщалось, что власти РФ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины. По данным российской Генпрокуратуры, жалоба РФ была подана из-за событий 2014 года в Украине.

Также мы писали, что Украина стала одним из лидеров по количеству заявлений в Европейский суд по правам человека.