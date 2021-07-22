В Кремле заявили, что Москва готова поприветствовать некоторые пункты американско-немецкого соглашения по "Северному потоку-2", однако категорически не согласна с формулировкой о "вредоносных действиях" РФ.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

"Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни в Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы никак не можем одобрить", - сказал Песков.

Кроме того, в Кремле заявили, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления и является ответственным гарантом энергетической безопасности.

"Также в этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект - я не знаю, как это перевести на другие языка, но по-русски это - "без меня меня женили", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, 21 июля Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по "Северному потоку-2".

У Зеленского уже оценили соглашение между Германией и США по "Северному потоку-2" и назвали его рамочным документом.

Также мы писали о том, что Киев хочет обсудить с США и ФРГ их договоренность по "Северному потоку-2".