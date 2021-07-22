Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что не считает сделку с США по "Северному потоку-2" "подарком" российскому президенту Владимиру Путину и не думает, что это соглашение говорит о том, что Россия важнее для Берлина, чем Украина или Польша.

Об этом она заявила в четверг на пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

"Нет", - сказала Меркель, отвечая на соответствующий вопрос. "Об этом речи не идет, но важно найти пути для компромисса по проекту, который в разных странах по-разному оценивается", - добавила она. "И я думаю, что совместное заявление [США и ФРГ], если основные задачи будут правильно определены, будет хорошим и для Украины", - сказала канцлер, напомнив, что всегда поддерживала Украину.

Напомним, в среду, 21 июля, Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по сделке касательно "Северного потока-2".

Согласно ему, сделка предусматривает создание специального фонда для развития энергонезависимости Украины а также продление транзита российского газа через территорию страны до 10 лет.

В то же время в Офисе президента Украины считают, что текст соглашения по газопроводу можно оценить как рамочный.

В свою очередь в Берлине поприветствовали сделку с Вашингтоном по "Северному потоку-2".

"Страна" подробно писала об этом соглашении и что оно значит для Украины.